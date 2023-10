Cultura: a Praga conferenza "Artisti itineranti: dalle valli italo-svizzere alla Repubblica Ceca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le abilità tecniche e le capacità organizzative degli stuccatori ticinesi e lombardi tra il XVI e il XVIII secolo sono il tema portante della conferenza in programma questo pomeriggio, a partire dalle ore 17, nella Cappella barocca dell'Istituto italiano di cultura di Praga. I lavori saranno aperti dagli interventi dell'ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Mauro Marsili, e dall'ambasciatore di Svizzera, Philippe Guex, a sottolineare l'importanza di un fenomeno artistico che dalla seconda metà del Cinquecento e per più di due secoli ha arricchito pareti e volte di edifici religiosi e profani dell'intera Europa, dipanandosi a raggiera con le maestranze provenienti dalle valli italo-svizzere. A seguire, le relazioni di alcuni esperti delle migrazioni artistiche e dell'arte dello stucco, con Jana Zapletalová, professoressa di storia dell'arte all'Università Palacký di Olomouc, che tratterà il fenomeno migratorio degli artisti italo-svizzeri in Repubblica Ceca nell'età moderna, mentre Serena Quagliaroli, ricercatrice dell'Università degli Studi di Torino, traccerà una breve storia dell'arte dello stucco. (segue) (Vap)