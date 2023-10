Cultura: a Praga conferenza "Artisti itineranti: dalle valli italo-svizzere alla Repubblica Ceca" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (Suspi) di Mendrisio, interverranno i professori Alberto Felici, Giovanni Nicoli e Giacinta Jean che approfondiranno rispettivamente la tecnica dello stucco, l'esecuzione di repliche e la conoscenza, conservazione e valorizzazione delle decorazioni a stucco. I lavori saranno coordinati dalla Vice capo missione dell'Ambasciata di Svizzera in Repubblica Ceca, Lorenza Faessler, e dal Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, Vito De Bellis. La conferenza, sold out già da diversi giorni, si terrà in italiano e in ceco con traduzione simultanea. Organizzano le ambasciate d'Italia e di Svizzera, con il sostegno del programma europeo "Stucco Decoration Across Europe". (Vap)