Russia: ministero Esteri, non effettueremo test nucleari se Usa non lo faranno

- La Russia non condurrà i test nucleari a meno che gli Stati Uniti non siano i primi a compiere tale passo. Lo ha detto il direttore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo, Vladimir Ermakov, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Washington continua a mantenere la sua base per test nucleari del Nevada in allerta. Crediamo che gli statunitensi non abbandonino l'idea di condurre un test nucleare completo come parte della modernizzazione del loro arsenale nucleare", ha osservato Ermakov. (Rum)