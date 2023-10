Medio Oriente: salito a 2.750 il bilancio dei morti palestinesi nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a 2.750 morti e circa 9.700 feriti il bilancio delle vittime palestinesi delle operazioni militari delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza. Lo si apprende dall’ultimo comunicato stampa diramato questa mattina dal ministero della Sanità. La ministra palestinese Mai al Kaila, inoltre, ha dichiarato al corrispondente dell’emittente giordana “Al Mamlaka” che il bilancio non è definitivo poiché ci sono “numerosi morti e feriti sotto le macerie e non ci sono modi per recuperarli”. Intanto, le autorità della Striscia di Gaza hanno dichiarato ad “Al Mamlaka” di aver sepolto 100 cadaveri in una fossa comune, tra i quali molti corpi non identificati, a causa del sovraffollamento degli obitori della regione. (Res)