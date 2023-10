Francia: a mezzogiorno riunione di sicurezza presieduta da Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron presiederà una nuova riunione di sicurezza all'Eliseo dopo l'attentato avvenuto il 13 ottobre in una scuola di Arras, dove un ventenne originario del Caucaso ha ucciso a coltellate un insegnante prima di ferire altre tre persone. Lo ha reso noto la presidenza francese. Oggi la premier Elisabeth Borne e il ministro dell'Istruzione Gabriel Attal parteciperanno al minuto di silenzio che si terrà alle 14 nelle scuole di tutta la Francia nell'istituto di Bois d'Aulne, fuori Parigi, dove fu ucciso Samuel Paty, il docente sgozzato per aver mostrato delle vignette di Maometto in classe. (Frp)