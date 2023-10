Ucraina: Podolyak, da 600 giorni proteggiamo mondo da futuro post apocalittico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già 600 giorni per cui l'Ucraina sta cercando di proteggere il mondo da un futuro post-apocalittico. Lo ha dichiarato su X il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak. "Per 600 giorni la Russia uccide brutalmente i cittadini di un Paese straniero, infrange le regole globali, immerge il mondo nel caos sanguinoso, risveglia il desiderio di sparare, distruggere tra gli altri dittatori", ha scritto Podolyak. "Per 600 giorni, l'Ucraina sta stoicamente cercando di salvare il mondo da un futuro post apocalittico, non facendolo scivolare nel caos (...) nel genocidio per il bene del genocidio", ha aggiunto il consigliere. Podolyak si è detto sicuro del fatto che l'Ucraina vincerà perché "il prezzo del finale di guerra è troppo alto". (Kiu)