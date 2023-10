Medio Oriente: Tajani, noi siamo contro Hamas non contro i palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri, nonché leader di Forza Italia, in una intervista al "Messaggero" dice di avere nel cuore, e purtroppo anche negli occhi, le immagini viste in Israele dei massacri di Hamas: "Cose non raccontabili. Filmati con bambini, profanazione di cadaveri. Quello che facevano i nazisti, o anche peggio". Oggi è l'ottantesimo anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma, al Portico d'Ottavia. E Tajani, insieme alle cariche italiane, ci sarà per ribadire "la condanna all'antisemitismo, che è sempre latente e che va sconfitto anche e soprattutto dal punto di vista culturale". Prima, in mattinata, dopo il Cdm, l'incontro con il Re di Giordania e il ministro degli Esteri giordano, insieme alla premier Giorgia Meloni: "E' una visita molto importante per noi, perché la Giordania è un paese fondamentale come portatore di pace, visto anche che il Re è il custode dei luoghi santi in Terrasanta a cui ovviamente come cristiani siamo molto legati, anche per il loro valore simbolico". Il ministro spiega poi, in questo contesto internazionale, che ruolo può giocare l'Italia: "Stiamo lavorando incessantemente per la liberazione degli ostaggi, per il sostegno alla popolazione civile palestinese e per favorire la de-escalation del conflitto. Dopo Israele e Giordania, infatti, andrò anche in Tunisia". Ci sono italiani e italo-palestinesi nella striscia di Gaza, potranno uscire "appena si apre il varco, spero già nelle prossime ore". (segue) (Res)