Medio Oriente: Tajani, noi siamo contro Hamas non contro i palestinesi (2)

- Dei tre ostaggi si sa "poco o nulla. La situazione non è facile perché potrebbero essere nelle mani di Hamas oppure di organizzazioni fiancheggiatrici di Hamas. Abbiamo chiesto l'intervento dell'Egitto, dei Paesi arabi. Il presidente egiziano Al Sisi mi ha detto che avrebbe fatto tutto il possibile per liberarli". Ieri c'è stata la presa di posizione di tutti e 27 i Paesi membri della Ue, domani il Consiglio europeo straordinario. L'Europa deve essere "attrice di pace. È fondamentale che il conflitto non si allarghi a Iran e Libano, ma che rimanga circoscritto alla guerra contro Hamas". Alcuni segnali in questo senso, anche dalla Russia di Putin, sembrano arrivare: "I rischi che una situazione incandescente possa prendere fuoco ci sono sempre". Quanto alla formula due popoli, due Stati. È sempre stata la posizione dell'Italia. Ed è ancora una strada percorribile: "Certo, lo deve essere. Stare con Israele, come è l'Italia, non significa essere contro la Palestina o contro il popolo palestinese. Anzi, loro sono delle vittime di Hamas, che li usa come scudi umani: Israele ha detto loro di uscire, i terroristi impongono di restare. Noi diciamo no al terrorismo, alla malvagità, alle immagini raccapriccianti che abbiamo visto. Ma ovviamente siamo al lavoro per arrivare ad una stabilizzazione definitiva dell'area del Medio Oriente". Finora, tuttavia, in una vicenda complessa e lunga oltre 70 anni, la soluzione di "due popoli, due Stati" non si è realizzata: "Perché c'è chi, e parlo dei terroristi e dei fondamentalisti, non vuole la pace in quella regione, ma il conflitto con Israele e con il mondo Occidentale. Tanto è vero che Hamas ha deciso di attaccare adesso per impedire il processo di pace, con gli accordi di Abramo tra Israele e Arabia Saudita, e quindi l'islam moderato". (segue) (Res)