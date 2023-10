Medio Oriente: Crosetto, Onu indebolita ma decideremo insieme se ritirare i nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il missile che ha colpito l'area della missione Unifil in Libano potrebbe spingere l'Italia a ritirare gli oltre 1.100 militari che vi prestano servizio: "C'è stato un razzo, dicono deviato, che ha colpito il quartier generale Unifil a Naqoura - racconta a "Repubblica" il ministro degli Esteri, Guido Crosetto - Ma non è stato un attacco diretto alla base. Il comando italiano si trova 11 chilometri più a Nord, a Shama. La decisione su Unifil non è nazionale, perché siamo lì con spagnoli, francesi, indiani e tanti altri. O resteremo tutti o ce ne andremo tutti. Intanto monitoriamo ogni ora la situazione. Certo, se capiremo che i nostri contingenti multinazionali sono in pericolo decideremo per il ritiro, in accordo con l'Onu. Come abbiamo fatto con i carabinieri che erano in missione a Gerico". L'invasione di Gaza da parte dell'esercito israeliano minaccia di essere il turning-point della crisi: "Abbiamo assistito alla ferocia, alla spietatezza, alla mancanza di umanità dimostrata da Hamas: se Israele non avesse una reazione forte, proporzionata a una tale offesa, metterebbe in discussione lo stesso suo futuro. Israele ha la necessità di dimostrare al mondo che lo odia che ha una capacità di deterrenza, altrimenti è morta. Non si tratta - aggiunge - di mera contrapposizione politica: per Hamas è normale tagliare la testa a un neonato e per l'Iran uccidere una ragazza iraniana perché poco coperta dal velo. Significa che il valore della vita altrui è meno di zero. Quella gente non capisce il dialogo". (segue) (Res)