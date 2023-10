Medio Oriente: Crosetto, Onu indebolita ma decideremo insieme se ritirare i nostri militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rischio, in questo momento delicatissimo, c'è però anche la vita di migliaia di civili palestinesi: "Da ministro della Difesa devo indicare ogni prospettiva e dico che una reazione più che proporzionata, da parte di Israele, può provocarne un'altra, con una spirale che nessuno sa dove ci può portare. I palestinesi che vogliono fuggire da Gaza hanno bisogno di essere messi nelle condizioni di farlo. Ad impedirglielo è Hamas, e sono i suoi capi che non sono nella Striscia ma al sicuro in hotel a 5 stelle di altri Paesi". La via d'uscita è il valico di Rafah: "È essenziale che quel valico venga aperto per consentire ai palestinesi di lasciare Gaza. L'Egitto dimostri la sua leadership nel mondo arabo e Israele che la guerra è solo contro Hamas. La comunità internazionale deve farsi carico di questa opzione. Mentre latita l'Onu, sempre più un'organizzazione che serve a sé stessa. Ci sono organizzazioni burocratiche che hanno perso la loro funzione e magari chiudono il sabato e la domenica con una guerra in corso". L'attentato di ieri a un alto funzionario dell'intelligence iraniana può causare una rapida espansione del conflitto: "Il rischio che la crisi si estenda è assolutamente reale: c'è interesse a buttare benzina sul fuoco. Non solo nell'Iran, non solo nei paesi arabi, ma anche nel fronte anti-ucraino, fra i nemici dell'Occidente". Per motivi di sicurezza si parla di stop alle celebrazioni per la festa delle forze armate, il 4 novembre: "Bisogna distinguere. Alcune iniziative istituzionali, da quella all'Altare della Patria a quella che vedrà protagonista il presidente Mattarella a Cagliari, si svolgeranno regolarmente. Avevamo già deciso di annullare lo spettacolo che era stato ospitato in un teatro e altre volte in piazza del Popolo, non per motivi di sicurezza ma perché non ci sembrava opportuno che la Difesa 'festeggiasse' in un momento internazionale drammatico". (segue) (Res)