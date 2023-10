Medio Oriente: Crosetto, Onu indebolita ma decideremo insieme se ritirare i nostri militari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in dubbio la manifestazione del Circo Massimo: "È su quella che stiamo facendo una riflessione. Di solito partecipano 100-150 mila persone. Non vogliamo creare occasioni di rischio. Serve agire con la prudenza del buon padre di famiglia. Decideremo con i vertici delle forze di polizia e del comparto servizi". Quanto alle condizioni, in Italia, per un fronte politico unitario come quello attorno al conflitto ucraino: "Io me lo auguro. Però, conoscendo una parte della politica italiana, temo ci sarà chi speculerà anche su questa crisi. Non parlo di chi da anni reputa legittime le ragioni della Palestina, ma ho paura che riemergeranno coloro che tenteranno di dipingere l'Occidente come il male, di far passare l'idea che il nostro sistema di alleanze degli ultimi 70 anni sia sbagliato, che non è vero che ci sia una parte integralista del mondo arabo a cui non interessa il dialogo ma solo combatterci". Meloni ha più volte sottolineato il pericolo di emulazioni che mettono a rischio il nostro territorio: "Quel rischio è scritto nella storia, anche recente. È un pericolo che ritorna quando si accende lo scontro fra Occidente e Islam, anche se magari nessuno dei due lo vorrebbe. Alcune organizzazioni terroristiche, negli ultimi anni, non hanno più rivendicato attentati, ma il problema è che basta un singolo, nella sua folle autodeterminazione, a compiere un atto scellerato. Puoi tentare di controllare le reti del terrore, non i singoli", ha concluso Crosetto. (Res)