Medio Oriente: Mantovano, Hamas si pone come apripista del jihadismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Servizi di informazione e sicurezza, in una intervista al "Foglio" dice: "Quello che rappresenta Israele per il governo italiano e per l'Italia nel suo insieme, vista l'assoluta unità di intenti che anche la discussione in Parlamento ha mostrato, è stato detto da tutte le istituzioni". Poi aggiunge: "L'attacco terroristico sferrato da Hamas nei confronti di Israele non ha come obiettivo soltanto Israele, che è già una cosa grossa. Ci sono delle domande alle quali va data risposta. Se si entra in un territorio che non è il proprio, qual è la ragione di fare strage di civili, sgozzare bambini, mostrare le immagini di gesta così efferate che non hanno qualificazione umana? La posta in gioco è ancora più elevata. Hamas vuole conquistare l'egemonia e diventare apripista del jihadismo". Secondo il sottosegretario "è evidente che Israele ha subìto un colpo diretto ed è difficile impartire una lezione a distanza. Intelligenza politica però impone di individuare come obiettivi di questo attacco terroristico su larga scala non soltanto Israele, ma anche in seconda battuta tutti i paesi dell'area del Golfo, in particolare quelli che avevano raggiunto degli accordi con Israele o erano prossimi a farlo, come l'Arabia Saudita. Guardando a questo scenario più ampio, il lavoro che stanno svolgendo le diplomazie occidentali è fare in modo che la lotta al terrorismo che Israele sta conducendo abbia come obiettivo i terroristi, ma eviti dei contraccolpi che sarebbero letali per tutti, a cominciare dallo stesso Israele". (segue) (Res)