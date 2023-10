Medio Oriente: Mantovano, Hamas si pone come apripista del jihadismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il livello di allerta sulla sicurezza nelle ultime ore: "Oggi un attacco, rispetto al passato, è più complicato da prevenire perché la minaccia può venire da singoli che non hanno frequentato le moschee, non sono inseriti in gruppi conosciuti e si indottrinano online. Tutto questo viene monitorato, esistono reparti e articolazioni che seguono l'apologia online del terrorismo, però si tratta di un lavoro difficilissimo. Non si affronta un fiume in piena, ma mille rivoli e qualcuno può anche sfuggire. Non c'è un cambio nel livello di allerta, si tratta di un pericolo che è sempre stato valutato, testato e seguito". Mantovano osserva inoltre che "i confini tra la libertà di manifestare costituzionalmente garantita, la libertà di manifestare anche un dissenso forte, e l'apologia del terrorismo non sono così netti e non sono sempre valutabili prima. Ciò significa che ogni manifestazione va verificata nella sua specificità, vanno stabilite delle regole e vanno evitate situazioni che possano favorire la violenza". (segue) (Res)