Legge bilancio: Sbarra (Cisl), manovra sociale, non seguiremo chi sciopera contro il governo (2)

- Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, non la pensa così e minaccia già sfracelli contro la manovra del governo: "Per la Cgil chiedere alla Cgil. Quanto alla Cisl, non aderirà mai a scioperi annunciati da altri. A Landini dico che bisognerebbe costruire, unitariamente ed in autonomia dalla politica, un'area sindacale riformista che ambisca a guidare il cambiamento attraverso una proposta seria, concreta, con cui incalzare e sfidare governo e imprese su un nuovo patto sociale. La Cgil è disposta a lavorare seriamente su questa prospettiva?". Una delle polemiche resta sul salario minimo: "Fino a sei mesi fa il sindacato confederale italiano si esprimeva unito contro il salario minimo legale, a difesa dell'autorità salariale contrattuale. Noi siamo rimasti sulla stessa linea, altri no, ed è a loro che bisognerebbe chiedere perché. Nel merito: come sostiene non solo il Cnel, ma anche l'Europa, in un Paese come il nostro, dove le relazioni industriali coprono il 97 per cento dei settori, le soluzioni vanno trovate nella buona contrattazione collettiva". "Iniziamo a prendere - osserva Sbarra - i contratti leader e ad estendere i trattamenti economici complessivi alle poche aree scoperte e alle realtà colpite dagli accordi pirata. Certo, non risolviamo in questo modo il tema della povertà lavorativa, che si estende ben oltre il nodo della paga oraria. Bisogna contrastare stage, part-time involontari con poche ore lavorate, tirocini extracurriculari, false partite Iva, cooperative spurie, lavoro nero e grigio. Casi dove il problema non è il minimo tabellare, ma il rispetto della legge". (segue) (Res)