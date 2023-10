Legge bilancio: Sbarra (Cisl), manovra sociale, non seguiremo chi sciopera contro il governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'ex Ilva a Tim sono in gioco produzioni e asset strategici per il Paese. In entrambe le partite ci sono gruppi stranieri che hanno la maggioranza relativa delle quote. "Nel caso dell'ex Ilva, la maggioranza detenuta da parte di Arcelor Mittal in realtà non è esercitata, perché l'azienda non sta investendo negli impianti, negli interventi di ambientalizzazione. Va superata l'assurda anomalia per cui i Mittal sono in maggioranza e lo Stato ei mette i soldi. Quanto a Tim, noi siamo contro ogni ipotesi di spezzatino. Vanno superati i ritardi allarmanti su banda ultralarga e reti 5G. Dobbiamo difendere oltre 20.000 posti di lavoro e rimettere il settore Tlc al centro della transizione digitale del Paese". "La partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese - conclude Sbarra - può dare risposte efficaci su questi temi". (Res)