Medio Oriente: Zaki, sono contro crimini di guerra e non ho nulla a che fare con Hamas

- Il ricercatore egiziano, Patrick Zaki, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega di essere "contro l'attuale governo di Israele e le politiche che ha seguito negli ultimi anni. E non sono l'unico a pensarla così: le azioni di questo governo sono state criticate sia in passato sia in questi giorni da diversi Paesi, compresi gli Stati Uniti. Ho già messo in chiaro qual è la mia opinione riguardo l'attuale governo israeliano al Tg1 e nella mia ultima lettera a Repubblica". Ha definito il premier israeliano Netanyahu un serial killer: "Ho pensato a tutti i civili, a tutte le persone tra cui donne e bambini che sono state uccise a Gaza negli ultimi anni, alla mia cara amica Shireen Abu Akleh, la giornalista che è stata uccisa l'anno scorso da soldati israeliani mentre lavorava in Cisgiordania". Netanyahu è lì perché con i suoi alleati ha vinto le elezioni ma il punto è che qualsiasi discorso dovrebbe cominciare con la condanna del massacro del 7 ottobre compiuto da Hamas: "Io sono contro tutti i crimini di guerra. Condanno l'uccisione di civili. L'ho già ribadito più volte in diverse interviste. Sono un militante pacifico per i diritti umani e sono contro ogni forma di violenza. Credo che adesso sia il momento di pensare a come risolvere la situazione e lavorare per la pace in questa parte del mondo". (segue) (Res)