Medio Oriente: Zaki, sono contro crimini di guerra e non ho nulla a che fare con Hamas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi Zaki condanna Hamas: "Certo. Io non ho nulla a che fare con Hamas! Sono cristiano e sono di sinistra, non sono un integralista islamico. In Egitto quelli come me vengono uccisi dagli integralisti islamici. Nel 2014 raccolsi aiuti umanitari per Gaza ma mi dissero che era meglio che non andassi a portarli, perché non sarei stato il benvenuto. Io sono per la Palestina, non per Hamas. E spero che tutti gli ostaggi siano liberati. Tutti, a cominciare dagli italiani. Non dimentico che l'Italia si è battuta per la mia libertà". Il ricercatore fu arrestato dalla polizia egiziana proprio di ritorno dal nostro Paese, come scrive nel suo libro 'Sogni e illusioni di libertà', pubblicato dalla Nave di Teseo: "Mi aspettavano all'aeroporto del Cairo da due giorni. Mi hanno strappato il permesso per l'Italia, mi hanno rotto gli occhiali. Mi hanno insultato. E hanno iniziato a picchiarmi. Calci, pugni, botte sulla schiena. E minacce: 'Non uscirai fuori di qui', 'non vedrai mai più la luce del sole'. Io sono rimasto concentrato. Sapevo come comportarmi: non dovevo mostrarmi debole. Se li facevo arrabbiare, meglio. Se capivano che avevo paura, era la fine". Zaki spiega infine perché ha rifiutato il volo di Stato: "Perché sono un attivista, e voglio essere libero di criticare qualsiasi governo". Nel suo libro la premier Giorgia Meloni non è mai citata: "Neppure Mario Draghi; e anche il suo governo ha lavorato per la mia liberazione. Ribadisco che sono grato all'Italia per quanto ha fatto per me". (Res)