Siria: Deir ez Zor, Forze democratiche siriane arrestano sette miliziani Stato islamico (2)

- Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, nella stessa giornata di ieri, le Forze democratiche siriane hanno lanciato un’operazione di sicurezza nel villaggio di Al Jasmi, nella campagna settentrionale di Deir ez Zor, arrestando 17 persone. L’accusa è di aver colpito un posto di blocco militare delle Fds. L’episodio era avvenuto lo scorso 12 ottobre, quando un gruppo di “miliziani locali” aveva sferrato un attacco con mitragliatrici e razzi contro siti delle Fds nei villaggi di Al Rubaida e Abu Nital e nella città di Al Sour, in prossimità della città di Deir ez Zor. (Res)