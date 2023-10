Siria: Forze armate turche bombardano due villaggi nella campagna di Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’artiglieria delle Forze armate turche, con il sostegno delle milizie locali ad esse affiliate, ha bombardato ieri i due villaggi di Al Shaala e Al Bayluniyah, nella campagna settentrionale di Aleppo, dove sono dispiegati sia i militari di Damasco, sia le Forze democratiche siriane (Fds). Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Le Forze armate turche, inoltre, hanno colpito, sempre con l’artiglieria, i due villaggi di Kabashin e Fafertin, nel distretto di Sherawa, nella campagna di Afrin, nel nord-ovest del governatorato di Aleppo, una zona controllata dall’Esercito nazionale siriano, coalizione di milizie sostenuta da Ankara. Di entrambe le operazioni, non si hanno notizie della portata dei danni materiali, né di eventuali vittime e feriti. (Res)