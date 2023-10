Medio Oriente: Anwar, Malesia in disaccordo con sollecitazioni occidentali a condannare Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia non concorda con le sollecitazioni dell’Occidente a condannare pubblicamente il gruppo militante palestinese Hamas, responsabile del sanguinoso attacco contro Israele sferrato il 7 ottobre scorso. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, aggiungendo che Kuala Lumpur non intende mutare la propria politica, che prevede relazioni dirette con Hamas. Le dichiarazioni del primo ministro giungono in risposta a crescenti pressioni da parte della maggioranza e dell’opposizione parlamentari malesiani, che hanno entrambe contestato al governo una risposta troppo blanda alle pressioni occidentali e l’assenza di condanne esplicite dei bombardamenti israeliani su Gaza. Nei giorni scorsi Anwar ha pubblicato sui suoi profili social incontri con rappresentanti di diverse organizzazioni pro-palestinesi locali, e ha fatto riferimento ai piani di queste ultime per organizzare “una manifestazione di un milione di persone” a sostegno della causa palestinese.(Fim)