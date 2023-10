Sardegna: da Regione un milione di euro per bonus patenti autotrasportatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione di euro per i voucher formativi per la partecipazione a percorsi formativi professionalizzanti nel settore autotrasporto. Lo ha deciso la Giunta regionale, nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore del Lavoro, Ada Lai. “Anche in Sardegna l’autotrasporto è in costante squilibrio. Questo settore vive il paradosso dei nostri tempi: sale la domanda di lavoro, ma le offerte rimangono inevase perché non si trovano le figure professionali richieste. Un fenomeno che mette a rischio l’operatività del comparto, sul quale interveniamo investendo sulla formazione dei giovani e dei disoccupati”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, ha commentato l’approvazione della delibera. Soddisfatta l’assessore Lai: “Una delibera molto attesa dalle associazioni del trasporto pesante che faticano a trovare personale qualificato, perché mancano conducenti muniti di patenti professionali e le aziende sono costrette a reclutare personale dall’estero. Diamo una risposta alle esigenze delle imprese, che da tempo ci chiedono questo tipo di intervento, e una grande opportunità ai giovani e ai disoccupati di acquisire una formazione specifica, che garantisca un lavoro sicuro come autotrasportatore.” (segue) (Rsc)