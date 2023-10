Polonia: elezioni, PiS primo partito con il 41 per cento, alleanza forze opposizione al 46 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 15,2 per cento dei voti scrutinati, il partito Diritto e Giustizia (PiS) ottiene il 41,12 per cento dei voti alle elezioni parlamentari che si sono svolte ieri in Polonia per quanto concerne il Sejm (camera bassa del Parlamento). Segue Coalizione civica (Ko), principale forza di opposizione guidata da Donald Tusk, con il 25,51 per cento, mentre per la formazione politica Terza via il dato sui consensi si attesta al 13,76 per cento. Al quarto posto in termini di voti c’è Nuova sinistra con l’8,03 per cento, mentre si ferma al 7,46 per cento la formazione della destra radicale Confederazione. Per quanto concerne il Senato, la camera alta del Parlamento, il PiS ottiene il 39,89 per cento, seguito da Ko con il 24,65 per cento. Terza via si attesta al 9,5 per cento, seguita da Confederazione al 7,84 per cento e Nuova sinistra al 6,92 per cento. (Vap)