Siria-Iran: primo ministro Arnous discute con ambasciatore Akbari rafforzamento relazioni

- Il primo ministro della Siria, Hussein Arnous, ha incontrato ieri l’ambasciatore della Repubblica islamica dell’Iran a Damasco, Hussein Akbari, con il quale ha discusso delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali tra Teheran e Damasco in tutti i settori. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale siriana “Sana”. Durante l’incontro, i due hanno parlato dell’attuazione degli accordi e dei memorandum di intesa conclusi in occasione della visita del presidente iraniano, Ebrahim Raisi. Arnous, inoltre, ha espresso la propria gratitudine nei confronti del governo e del popolo dell’Iran, che sostengono la Siria nel difficile momento che sta affrontando a causa delle sanzioni internazionali. Il premier siriano, inoltre, ha annunciato la disponibilità di Damasco ad adottare le misure necessarie tese a sviluppare la cooperazione tra Siria e Iran, in modo tale da “realizzare le aspirazioni e gli interessi comuni dei popoli dei due Paesi”. (Res)