Spazio: fisico Rovelli, esistenza buchi bianchi è "una ipotesi"

- L'esistenza di buchi bianchi nell'universo rappresenta solo "una ipotesi". Lo ha detto il fisico Carlo Rovelli in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos". Lo studioso sottolinea la "differenza" tra buchi bianchi e buchi neri, spiegando che i primi sono stati presi in considerazione in modo meno serio rispetto ai secondi. Fino a poco tempo fa "non c'era nessuna idea del modo in cui i buchi bianchi potevano formarsi", spiega Rovelli. Il fisico aggiunge che solo "recentemente" si è capito come "un buco nero poteva dare nascita a un buco bianco e cioè un buco dove la materia non può cadere ma al contrario può solo risalire e uscire". (Frp)