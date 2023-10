Medio Oriente: ministro Esteri Anp esorta Italia a condannare “aggressione israeliana”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e degli Espatriati dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Riad al Maliki, ha rivolto un appello all’Italia, affinché condanni “l’aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza”, condannando, a sua volta, l’attacco del movimento Hamas contro Israele. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. L’appello è stato pronunciato da Al Maliki in occasione dell’incontro, tenuto ieri presso la sede del suo dicastero a Ramallah, con il console generale d’Italia, Domenico Bellato, che gli ha presentato una copia delle proprie lettere credenziali. Al Maliki ha informato Bellato della gravità della situazione attuale, sottolineando che, nell’“aggressione israeliana in corso contro la Striscia di Gaza”, “i morti, le distruzioni e lo sfollamento di civili indifesi sono fattori che fanno pensare a un genocidio, come i bombardamenti sugli ospedali, sulle moschee e sulle scuole dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’impiego dei rifugiati palestinesi (Unrwa). A tal proposito, il capo della diplomazia dell’Anp, ha chiesto all’Italia di fornire aiuti sanitari per i civili feriti nella Striscia di Gaza e a installare ospedali da campo nella regione, dove le strutture sanitarie sono al collasso. Al Maliki, inoltre, ha fatto riferimento al recente inasprimento delle tensioni tra la popolazione palestinese e i coloni israeliani in Cisgiordania e a Gerusalemme est, chiedendo a Roma di esercitare pressioni su Israele per giungere a un cessate il fuoco, al fine di consentire la ripresa delle forniture idriche ed elettriche nella Striscia di Gaza. (Res)