Medio Oriente: inviato israeliano all’Onu Erdan, “non siamo interessati a occupare Gaza”

- Israele "non ha interesse" a occupare Gaza, ma farà "quanto necessario" per eliminare Hamas. Lo ha dichiarato ieri all’emittente televisiva statunitense “Cnn” l'ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite, Gilad Erdan. “Non siamo interessati ad occupare Gaza o a rimanere a Gaza, ma poiché stiamo lottando per la nostra sopravvivenza e l'unico modo, come lo ha definito lo stesso presidente (degli Stati Uniti, Joe Biden), è annientare Hamas, faremo quanto necessario per annientare le loro capacità", ha dichiarato l’Ambasciatore. Erdan ha aggiunto che Israele ha ripristinato le forniture di acqua nel sud di Gaza, ma non ha menzionato se siano riprese anche le forniture di energia elettrica, necessaria al processo di dissalazione. Durante un’intervista televisiva trasmessa ieri, Biden ha avvertito che sarebbe un “grosso errore” per Israele decidere di occupare nuovamente la Striscia di Gaza in risposta al sanguinoso attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre scorso. Il presidente Usa ha aggiunto però che “eliminare” gli estremisti di Hamas è l’unica via percorribile da parte di Israele. Anche Michael Herzog, ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, ha dichiarato ieri alla “Cnn” che Israele non ha intenzione di occupare Gaza dopo la fine del conflitto. "Non abbiamo alcun desiderio di occupare o rioccupare Gaza. Non abbiamo alcun desiderio di governare la vita di più di 2 milioni di palestinesi", ha detto Herzog.(Was)