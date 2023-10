Giappone: ministro Economia Nishimura ha visitato il santuario Yasukuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, del commercio e dell’industria del Giappone, Yasutoshi Nishimura, ha visitato il santuario Yasukuni di Tokyo oggi, alla vigilia del festival autunnale. Dopo aver offerto preghiere al santuario, che onora i caduti di guerra giapponesi, inclusi alcuni criminali di guerra, Nishimura ha dichiarato ai giornalisti di aver fatto un'offerta rituale pagata con fondi privati. "Ho pregato affinché gli spiriti di coloro che sono morti in guerra possano riposare in pace, tenendo a mente il Paese e le famiglie", ha detto il ministro. In passato le visite di leader e legislatori giapponesi al santuario shintoista Yasukuni hanno immancabilmente suscitato polemiche con i Paesi vicini del Giappone – in particolare Cina e Corea del Sud – che ritengono il luogo di culto un simbolo del passato imperialista e militarista del Giappone.(Git)