Giappone: consenso governo Kishida tocca minimo record in vista dell’elezione suppletiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal governo del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha registrato una ulteriore flessione, attestandosi al minimo record del 32,3 per cento nell’ultimo sondaggio pubblicato dall’agenzia di stampa “Kyodo” ieri. La pubblicazione del sondaggio precede l’elezione suppletiva in programma il prossimo fine settimana nella prefettura di Nagasaki per il rinnovo di un seggio della Camera dei rappresentanti, la camera bassa della Dieta giapponese. Dal suo insediamento a ottobre 2021, il governo Kishida non aveva mai registrato un dato così basso in termini di fiducia: il precedente record negativo risaliva al bimestre di novembre-dicembre 2022, quando il tasso di approvazione dell’esecutivo era scivolato al 33,1 per cento. L’elezione suppletiva giunge in un contesto di difficoltà per la maggioranza che sostiene il governo del primo ministro Fumio Kishida, alle prese con gli effetti dell’inflazione. In questi giorni è già in corso anche la campagna elettorale per il rinnovo di un seggio della Camera dei consiglieri, la camera alta del parlamento. Entrambe le elezioni sono in programma il 22 ottobre.(Git)