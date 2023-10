Ue-Vietnam: “inaccettabile” spionaggio tramite spyware

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea riterrebbe “inaccettabile” qualunque attività di sorveglianza effettuata dal Vietnam tramite spyware ai danni di politici e giornalisti negli Stati Uniti, in Europa e a Taiwan. Lo hanno dichiarato al quotidiano “Nikkei” funzionari europei e statunitensi, riferendosi a indiscrezioni pubblicate dal quotidiano statunitense “Washington Post”: secondi investigatori, giornalisti e gruppi come Amnesty International, il Vietnam starebbe prendendo di mira figure pubbliche all'estero utilizzando uno spyware chiamato "Predator", simile al più noto "Pegasus", già al centro di simili controversie internazionali. Amnesty ha elencato 58 tentativi di sorveglianza che non sembrano essere andati a buon fine. Se correttamente eseguite, le intrusioni informatiche avrebbero concesso ai responsabili accesso a fotocamere, microfoni e contenuti degli smartphone bersaglio. Bruxelles ha già riferito di aver chiesto chiarimenti ad Hanoi. La Francia ha affermato che qualsiasi attività di sorveglianza illegale "non può essere tollerato", mentre gli Stati Uniti hanno riferito che intendono approfondire la questione. (segue) (Git)