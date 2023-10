Ue-Vietnam: “inaccettabile” spionaggio tramite spyware (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Citizen Lab, un ente di ricerca canadese, aveva già avvertito in precedenza che anche l'Indonesia e le Filippine potrebbero aver utilizzato il medesimo programma di sorveglianza. Il Vietnam non è nuovo a presunti attacchi informatici contro attivisti per i diritti umani, talvolta secondo modalità mutuate dalla Cina. Tuttavia, secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, le autorità vietnamite avrebbero recentemente concentrato la loro attenzione su funzionari all'estero. Durante la visita ufficiale del presidente Joe Biden ad Hanoi, il mese scorso, Stati Uniti e Vietnam hanno concordato di rafforzare i legami anche sul fronte informatico, per far fronte al “crescente problema delle truffe informatiche". Tuttavia, secondo quanto riferito dalla “Washington Post”, proprio mentre venivano discusse tali forme di cooperazione, spie vietnamite avrebbero inviato link dannosi a legislatori statunitensi attraverso i social media, per compromettere i loro dispositivi. (segue) (Git)