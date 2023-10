Ue-Vietnam: “inaccettabile” spionaggio tramite spyware (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanoi sarebbe intenzionata a sfruttare il rafforzamento dei legami con Washington per carpire maggiori informazioni in merito ai processi decisionali della prima potenza mondiale riguardo la Cina e Taiwan, ha scritto il quotidiano statunitense, che fa parte del consorzio mediatico che sta investigando sui "Predator Files". Un altro quotidiano membro del medesimo consorzio, il tedesco “Der Spiegel”, ha reso noto che il Vietnam ha sottoscritto un contratto di 5,6 milioni di euro per acquistare il programma di spionaggio informatico. Citizen Lab ha riferito che le sue conclusioni coincidono con quelle di Amnesty, che ha anche indicato come bersagli analisti e attivisti stranieri, il presidente di Taiwan e funzionari dell'Ue che indagano sulla pesca illegale del Vietnam. "Stiamo sollevando le nostre preoccupazioni derivanti dal rapporto con il governo vietnamita", ha dichiarato un portavoce della Commissione europea al quotidiano “Nikkei”. "Qualsiasi tentativo di accedere illegalmente ai dati dei cittadini, compresi giornalisti e avversari politici, è inaccettabile". (Git)