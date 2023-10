Vietnam: legislatori prevedono che il Paese mancherà l’obiettivo di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam non raggiungerà l'obiettivo di crescita economica ufficiale per quest'anno. Lo ha anticipato tramite un comunicato l’Assemblea nazionale vietnamita, principale organo legislativo del Paese del sud-est asiatico. "Il settore manifatturiero, traino economico del Paese per anni, sta rallentando", avverte la nota, secondo cui Il prodotto interno lordo dovrebbe crescere di oltre il 5 per cento su base annua: un dato inferiore al 6,5 per cento fissato come obiettivo dal Vietnam per quest'anno, e in calo dall'8,02 per cento dell'anno scorso. Quest’anno la debolezza della domanda globale ha pesato sulle esportazioni del Paese: nel trimestre luglio-settembre il Pil del Vietnam è cresciuto del 5,33 per annuo, accelerando rispetto al 4,05 per cento registrato nel secondo trimestre, ma molto più lentamente rispetto al 13,71 per cento dello stesso periodo del 2022.(Fim)