Ucraina: attacco droni russi, esplosioni a Khmelnytskyi

- Una serie di esplosioni sono avvenute nella regione ucraina di Khmelnytskyi in seguito a un attacco russo sferrato nella notte. Lo riferisce l'emittente televisiva "Suspilne ". Fonti istituzionali non hanno ancora comunicato le cause e le conseguenze delle esplosioni. In precedenza, l’Aeronautica militare ucraina aveva avvertito che dei droni kamikaze di tipo Shahed si stavano muovendo in direzione della regione. I residenti locali sono stati invitati a rimanere nei rifugi sino alla fine dell'allerta aerea. (Kiu)