Medio Oriente: Giappone evacua altri 8 cittadini da Israele

- Altri otto cittadini giapponesi sono stati evacuati da Israele tramite un volo charter in direzione di Dubai. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri giapponese, secondo cui i giapponesi sono stati evacuati assieme a cittadini di altre nazionalità, e da Dubai si imbarcheranno verso il Giappone. Sabato altri 51 cittadini giapponesi erano stati evacuati da Israele a bordo di un velivolo da trasporto militare della Corea del Sud. Prima del conflitto innescato dall’attacco di Hamas a Israele, il 7 ottobre scorso, vivevano a Israele e in Palestina circa 1.200 giapponesi. Secondo il ministero degli Esteri, circa 200 sono rientrati in Giappone dall’inizio della crisi.(Git)