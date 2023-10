© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo e i suoi quattro figli hanno perso la vita ieri in Giappone, quando l’automobile su cui viaggiavano è precipitata in mare. L’incidente è avvenuto a Minamiise, nella prefettura di Mie, nel Giappone centrale: l’uomo, un imprenditore di Ise, viaggiava coi quattro figli, tutti studenti della scuola elementare. Le cause dell’incidente sono oggetto di indagine.(Git)