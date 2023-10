Brics: Putin, potenziale crescente dei Paesi membri è evidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i Paesi del gruppo dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) hanno i loro problemi, ma la crescita del potenziale di questi Stati è evidente, anche in campo economico. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a China Media Corporation. Putin ha osservato che il processo di espansione dei Brics si basa su una realtà oggettiva: la creazione di un mondo multipolare. E questo, secondo il capo dello Stato russo, è dovuto al crescente potenziale di molti Paesi, tra cui, ad esempio, Cina e India. "L'India sta crescendo, molti altri Paesi, in America Latina, il Brasile. La Russia si sta rimettendo in piedi e sta diventando più forte. Tutti i nostri Paesi hanno i loro problemi. E dove non ce ne sono? Ci sono sempre. Non si tratta di questo, si tratta di potenziale in crescita e questa crescita è evidente, anche nella sfera economica”, ha detto Putin. (segue) (Cip)