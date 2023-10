Brics: Putin, potenziale crescente dei Paesi membri è evidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo ha chiarito che al recente vertice di Johannesburg è emerso come il rapporto tra le economie dei Paesi del G7 e di quelli dei Brics fosse a favore dei secondi in termini di parità di potere d'acquisto. "Dopo l'adesione di altri sei Paesi Brics, il rapporto è diventato ancora maggiore a favore dei Paesi Brics. Ciò è una manifestazione del processo oggettivo di formazione di un mondo multipolare", ha aggiunto il presidente russo. Secondo Putin, nell’ambito dell’espansione e del rafforzamento di questo formato di relazioni paritarie tra i Paesi, è possibile raggiungere più velocemente l’obiettivo di creare un mondo multipolare. Come ha osservato il presidente russo, il dialogo sull’espansione dei Brics è stato difficile. Ma soprattutto grazie agli sforzi del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che ha presieduto il vertice, tutte le parti sono riuscite a trovare un consenso e a raggiungere un accordo, ha affermato Putin. (Cip)