Ecuador: Daniel Noboa presidente, sconfitta la candidata di Correa

- È Daniel Noboa Azin, imprenditore di 35 anni, il nuovo presidente dell'Ecuador. Con il 95 per cento delle schede scrutinate, Noboa ha ottenuto il 52,12 per cento dei consensi, sconfiggendo al ballottaggio tenuto domenica Luisa Gonzalez, già ministra nei governi dell'ex presidente, Rafael Correa, ferma al 47,8 per cento. Gonzalez, che al primo turno era stata la più votata (oltre il 33 per cento), ha riconosciuto la sconfitta e promesso di appoggiare il presidente eletto, nelle iniziative utili al Paese. Figlio di Alvaro Noboa Ponton, il magnate che aveva tentato invano la corsa presidenziale per ben cinque volte, Daniel Noboa sarà affiancato nel ruolo di vice presidente da Veronica Abad, altro nome del panorama imprenditoriale locale. Il presidente eletto, il più giovane nella storia del Paese, governerà solo per un anno e mezzo, il tempo rimanente della legislatura interrotta dal presidente uscente, Guillermo Lasso, dopo aver sciolto il parlamento. (Brb)