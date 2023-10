Ucraina: Putin, proposte cinesi possibile base per accordo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte della Cina sul conflitto ucraino sono realistiche e potrebbero costituire la base per una soluzione pacifica. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a China Media Corporation. "Siamo a conoscenza, naturalmente, delle proposte dei nostri amici cinesi. Apprezziamo molto queste proposte. Credo che siano abbastanza realistiche. In ogni caso, potrebbero essere la base per accordi di pace", ha detto Putin. Allo stesso tempo, il presidente ha osservato che la parte ucraina ha emesso un decreto che vieta i negoziati con la Federazione Russa. A febbraio, le autorità cinesi hanno pubblicato un "documento di posizione" sulla questione della risoluzione del conflitto tra Mosca e Kiev, che comprende 12 punti, tra cui le richieste di cessate il fuoco e il rispetto degli interessi legittimi di tutti i paesi nel campo della sicurezza. (Cip)