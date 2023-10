Medio Oriente: il valico di Rafah resterà aperto oggi per qualche ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valico di Rafah, che collega l’Egitto alla Striscia di Gaza, aprirà questa mattina e resterà aperto per alcune ore, per poi essere nuovamente chiuso in serata. Lo si apprende dall’emittente panaraba “Al Arabiya”. Fonti egiziane, inoltre, hanno riferito ad “Agenzia Nova” che l’apertura del valico è frutto di un accordo preliminare, promosso dalle autorità egiziane e dovrebbe consentire ai cittadini stranieri di uscire dalla Striscia di Gaza. Inoltre, attraverso Rafah potranno essere inviati aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza, in particolare cibo, farmaci e attrezzature mediche per gli ospedali. Secondo il quotidiano israeliano “Times of Israel”, il valico dovrebbe aprire questa mattina, alle 9, ora locale. La sua apertura, peraltro, era stata annunciata ieri sera dal segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, che, in partenza dal Cairo, aveva dichiarato ai giornalisti: ““Stiamo mettendo in atto con le Nazioni Unite, con l’Egitto, con Israele, con altri, il meccanismo attraverso il quale ottenere assistenza e portarla alle persone che ne hanno bisogno”. (Res)