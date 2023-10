Cina-Russia: Wang annuncia partecipazione Putin a forum nuova Via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia, Vladimir Putin, parteciperà al forum “One Belt, One Road” in programma in Cina il 17 ottobre. lo ha confermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi a margine di un incontro con l'omologo russo Sergej Lavov, aggiungendo che Pechino si aspetta che la presenza di Putin dia un importante contributo al lavoro del forum. "Domani il presidente Putin, su invito del presidente Xi Jinping, parteciperà al terzo forum di cooperazione internazionale 'One Belt - One Road'. Siamo fiduciosi che la partecipazione del presidente Putin darà un contributo molto importante al successo dello svolgimento di questo forum, e sarà anche molto utile per promuovere la nostra interazione strategica" ha detto il ministro cinese. Wang ha ricordato che a margine del 20mo incontro annuale del club di discussione internazionale di Valdai, Putin ha espresso grande apprezzamento per la cooperazione sino-russa e per il lavoro congiunto nell'ambito della nuova Via della seta. (Cip)