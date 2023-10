Cina-Russia: Lavrov, Xi e Putin discuteranno relazioni internazionali nella loro interezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping discuteranno delle relazioni bilaterali nella loro interezza, in occasione della visita del presidente russo in Cina per il forum “One Belt, One Road”. Lo ha anticipato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a margine dei colloqui a Pechino con l’omologo cinese Wang Yi. "Siamo molto lieti di essere nuovamente a Pechino e di avere l'opportunità, alla vigilia dell'arrivo del presidente Putin nella Repubblica Popolare Cinese, di scambiare opinioni sugli affari bilaterali in crescita”, ha affermato Lavrov. "Innanzitutto, vorrei mi congratulo ancora una volta con voi per il 74esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare e per l'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i nostri Paesi, recentemente celebrato. Naturalmente, queste sono relazioni in crescita, e i presidenti, quando si incontreranno domani, lo faranno discutendone approfonditamente", ha detto il ministro russo. (segue) (Cip)