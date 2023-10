Cina-Russia: Lavrov, Xi e Putin discuteranno relazioni internazionali nella loro interezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavrov ha espresso gratitudine ai suoi partner cinesi per aver invitato Putin come ospite principale al terzo forum sul minerale di rame. "Consideriamo questo movimento e il progetto come una componente importante per promuovere la cooperazione sulla base dell'uguaglianza e del vantaggio reciproco in tutto il continente eurasiatico, e le relazioni tra il progetto Belt and Road e l'Unione economica eurasiatica, l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, l'Asean e altre strutture che funzionano in questo spazio geopolitico e geoeconomico”, ha osservato il ministro degli Esteri russo, che ha auspicato inoltre il successo del forum sulla nuova Via della seta: "Il fatto stesso che parteciperanno quasi 150 delegazioni di diversi Paesi e organizzazioni sottolinea l'importanza di questo progetto e le sue ottime prospettive", ha aggiunto Lavrov. "Sono felice di avere oggi l'opportunità di discutere con voi sia dell'agenda internazionale che di altre questioni che vorremmo preparare per l'incontro dei nostri leader", ha concluso il ministro. (Cip)