Cina-Russia: Putin, relazioni bilaterali fondamentali per stabilità globale

- Le relazioni fra Russia e Cina sono un fattore fondamentale per la stabilità globale. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a China Media Corporation. Durante l’intervista, Putin ha affermato che in altri tempi la Federazione Russa e la Cina “avevano rapporti diversi tra esportazioni e importazioni”. I due Paesi hanno migliorato la loro bilancia commerciale anno dopo anno, ha osservato il capo dello Stato russo. "Ed è così che ci stiamo muovendo in quasi tutte le direzioni. Non sto nemmeno parlando del ruolo che svolgono le relazioni russo-cinesi in termini di stabilità nel mondo. Questo fattore è fondamentale: le relazioni russo-cinesi. Tutto ciò ci dà motivo di credere che ci stiamo muovendo nella direzione assolutamente giusta, nell'interesse sia del popolo cinese che di quello russo", ha detto Putin. (Cip)