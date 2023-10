Nato: Putin, nonostante promesse ha portato avanti espansione verso est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando la Nato ha promesso nel 1991 di non espandersi verso est, ci sono state “cinque ondate” che hanno ampliato l’alleanza: a causa del mancato rispetto degli accordi, è molto difficile condurre un dialogo con queste persone. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a China Media Corporation. "Già nel 1991 l'allora amministrazione statunitense ci disse che non ci sarebbe stata alcuna espansione della Nato verso est. Successivamente si sono verificate cinque 'ondate" di espansione. E ogni volta che esprimevamo le nostre preoccupazioni, ogni volta ci veniva detto: 'Beh, sì, vi abbiamo promesso di non espandere la Nato a est, ma queste erano promesse verbali, e dov'è il pezzo di carta con la nostra firma? Non c'è nessun pezzo di carta. Bene, questo è tutto, arrivederci'. Vedete, è molto difficile avere un dialogo con queste persone”, ha detto Putin.Il presidente russo ha citato come esempio anche gli accordi sul programma nucleare iraniano. "Abbiamo negoziato a lungo sul programma nucleare iraniano. Ci siamo accordati, abbiamo raggiunto un compromesso, abbiamo firmato i documenti. È arrivata un'altra amministrazione, ecco, e ha buttato tutto nella spazzatura, come se questi accordi non fossero mai esistiti. Ma come possiamo negoziare se ogni amministrazione 'cambierà tutto ripartendo da zero'. Questo vale per qualsiasi questione, vale per qualsiasi argomento", ha osservato il presidente russo. (Cip)