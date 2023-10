Energia: Putin, decisioni equilibrate per evitare che persone soffrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavorare per proteggere l'ambiente è importante, ma tutte le decisioni sulle fonti energetiche devono essere equilibrate in modo che i cittadini nei Paesi in via di sviluppo non debbano soffrire la fame. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a China Media Corporation. "La lotta per l'ambiente, la lotta contro il cambiamento climatico è un settore molto importante, ma non l'unico. Non dobbiamo dimenticare un obiettivo come la lotta contro la povertà, per esempio. Come si può dire alla gente nei Paesi africani: non riceverete petrolio, prodotti petroliferi, ma dovrete concentrarvi esclusivamente sulle fonti di energia rinnovabile. Sono in gran parte inaccessibili alle economie in via di sviluppo. E allora, le persone soffrono la fame, o cosa? Tutto deve essere equilibrato, tutte le soluzioni devono essere equilibrate", ha detto Putin. (Cip)