Medio Oriente: bilancio vittime operazione israeliana a Gaza sale a 2.670

- E’ salito ad almeno 2.670 morti e 9.600 feriti il bilancio delle vittime dei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato questa mattina dal ministero della Sanità di Gaza. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, sette membri della Protezione civile di Gaza sono morti questa notte nel corso dei bombardamenti aerei israeliani sul quartiere di Tal al Hawa e su altre zone della città di Gaza. Fonti locali, hanno riferito infatti che due dei quartier generali e diversi veicoli della Protezione civile sono stati colpiti dalle Forze di difesa israeliane (Idf), mentre non si hanno notizie precise sul numero dei feriti. Contestualmente, altri quattro civili palestinesi sono rimasti uccisi nel bombardamento che nella notte ha colpito un’abitazione nel quartiere Qaizan al Najjar, nella città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. “Wafa” riferisce, inoltre, che le Idf hanno colpito il campo profughi di Nuseirat, al centro della Striscia di Gaza. Intanto, secondo la Mezzaluna rossa, i bombardamenti israeliani hanno colpito l’area in cui si trova l’ospedale da essa gestito di Al Quds, situato nel centro-nord della Striscia di Gaza. Intanto, secondo “Wafa”, le Idf hanno lanciato una campagna di arresti in Cisgiordania. A sud della città di Gerico, un giovane palestinese è morto e altri due sono rimasti feriti negli scontri scoppiati nel campo profughi di Aqabat Jabr, nel quale avevano fatto incursione arrestando sei residenti. (Res)