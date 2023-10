© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca depone una corona di alloro in occasione dell’80mo anniversario della Deportazione degli ebrei romani. Roma, Tempio Maggiore, lungotevere De’ Cenci (ore 8.30)- Il presidente Francesco Rocca partecipa alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’80mo anniversario della Deportazione degli ebrei romani. Roma, Largo 16 Ottobre 1943 (ore 19)- L’assessore al Personale, alla sicurezza urbana, alla polizia locale e agli enti locali, Luisa Regimenti, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del disegno di legge regionale concernente il “Contributo a sostegno di dispositivi per contrastare gli effetti psicologici dell’alopecia secondaria derivante da patologia accertata o conseguente a terapia farmacologica e istituzione della banca dei capelli”. Roma, Regione Lazio, Palazzina A, sala Tevere, via Cristoforo Colombo (ore 11)- La vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione Roberta Angelilli incontra gli ordini professionali del Lazio. Roma, Regione Lazio, Palazzina A, Sala Aniene, via Cristoforo Colombo 212 (ore 15.30) (segue) (Rer)