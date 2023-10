Roma: presidente Municipio IX, appello a governo, si intervenga per recupero Città del Rugby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto avvenuto alla Città del Rugby a Roma "è drammatico. La Città del Rugby deve essere al più presto bonificata. E vigilata da un presidio delle forze dell'ordine. Ma ci vuole un progetto strutturale di rigenerazione". Lo dichiara in una nota la presidente del Municipio Roma IX, Titti Di Salvo, che fa appello al governo: "Proprio poco tempo fa a settembre abbiamo fatto li un sopralluogo con l'assessore Zevi. Parliamo di una struttura potenzialmente bellissima ma più che degradata. Per risanarla e aprirla al territorio sono necessarie molte risorse. Penso potrebbe diventare la Città delle donne dello sport, che manca. Per realizzarla è necessaria la mobilitazione di risorse pubbliche e private intorno ad un progetto che deve vedere insieme governo, Regione e Comune di Roma. Rivolgo un appello per un tavolo congiunto alla presidente del Consiglio che è cittadina del nostro Municipio, al ministro dello Sport Abodi, al Coni e al suo presidente Malagò, oltre che alla Regione e naturalmente al Comune di Roma". (Rer)