Colombia: Petro, pronti a rompere le relazioni con Israele (4)

- E quando il governo di Israele, in risposta all'attacco sferrato da Hamas, ha disposto "l'assedio completo di Gaza" con sospensione di corrente e servizi di base, il presidente colombiano ha denunciato un ritorno dei "campi di concentramento". "Nessun democratico al mondo può accettare che Gaza sia trasformata in un campo di concentramento", ha scritto Petro in un nuovo messaggio su X. "I campi di concentramento sono vietati dal diritto internazionale e coloro che li allestiscono si trasformano in colpevoli di reati di lesa umanità", ha specificato il presidente della Colombia, aprendo un dibattito a distanza con l'ambasciatore di Israele a Bogotà, Gali Dagan. (segue) (Mec)